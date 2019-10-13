 
مباشر
عاجل
بوتين: زيارتي إلى السعودية رد للزيارة الأولى والتاريخية التي قام بها العاهل السعودي إلى موسكو

إسرائيل تردّ استئناف السلطة الفلسطينية في قضية تعويض ذوي قتيل إسرائيلي

أخبار العالم العربي

إسرائيل تردّ استئناف السلطة الفلسطينية في قضية تعويض ذوي قتيل إسرائيلي
Reuters Ronen Zvulun
محكمة إسرائيلية (صورة أرشيفية)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mj2w

رفض القضاء الإسرائيلي استئنافا آخر قدمته السلطة الفلسطينية ضد قرار سابق، يفرض عليها دفع تعويض قدره 3.5 مليون شيكل لعائلة إسرائيلي قتل على يد فلسطيني عام 2003.

وقالت قاضية محكمة تل أبيب المركزية سارة دوتان إن السلطة الفلسطينية ليس لديها حصانة ضد إجراءات الجباية التي تديرها دائرة الإجراء والتنفيذ في إسرائيل.

وقدمت الدعوى والدة القتيل عاموس مانتين، وهو فني من شركة "بيزك" قتل في باقة الغربية داخل الخط الأخضر في يونيو 2003 على يد فتى فلسطيني عمره 15 عاما، كان قد شارك قبل عشرة أيام من الحادث في معسكر للتدريب على الأسلحة واللياقة نظمته السلطة الفلسطينية.

إقرأ المزيد
محامو السلطة الفلسطينية يرفضون تحميلها مسؤولية هجمات ضد إسرائيليين
محامو السلطة الفلسطينية يرفضون تحميلها مسؤولية هجمات ضد إسرائيليين

وكان قضاة المحكمة العليا قد قضوا بمسؤولية السلطة عن الجريمة وتعويضها ذوي القتيل، فيما لم تدفع السلطة التعويض، وأطلقت أم القتيل إجراءات ضدها في دائرة الإجراء والتنفيذ.

المصدر: "يسرائيل هيوم"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

في الفلبين.. مباركة الحيوانات الأليفة بالماء المقدس في الكنيسة