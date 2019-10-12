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السفارة العراقية لدى السويد تصدر توضيحا بشأن تهديدها بالتفجير

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السفارة العراقية لدى السويد تصدر توضيحا بشأن تهديدها بالتفجير
علما العراق والسويد
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أصدرت السفارة العراقية لدى السويد توضيحا بشأن حقيقة تهديدات تلقتها من مجهول، أعرب عن عزمه تفجير مبنى الممثلية في ستوكهولم بواسطة حقيبة متفجرات.

وكتبت السفارة على صفحتها في "فيسبوك"، "أعلمتنا السلطات السويدية بأن الشخص الذي قام بوضع حقيبة أمام مقر السفارة العراقية في ستوكهولم، هو شخص مختل عقليا، وإن الشرطة قامت بإلقاء القبض عليه".

وأضافت، أن "الشخص اتصل بالشرطة السويدية وأبلغهم عزمه تفجير مبنى الممثلية، وأنه سيقوم بذلك عن طريق وضع حقيبة أمام مبنى السفارة، واتضح فيما بعد أنها فارغة".

وأكدت السفارة لمواطنيها أن أبوابها مفتوحة لاستقبال معاملاتهم وحسب الأوقات المثبتة رسميا.

من جهته، طمأن الجانب السويدي السفارة بأن "الشخص لا يمثل أي تهديد أو خطر على السفارة أو السويد".

المصدر: فيسبوك سفارة العراق لدى السويد

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