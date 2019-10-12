قال عضو المكتب السياسي لحركة "أنصار الله" الحوثية محمد البخيتي، إن سمير رضوان، القائد العسكري الكبير في قوات طارق صالح، عاد إلى صنعاء بعد أن "اكتشف زيف ادعاءات التحالف".

وأشار البخيتي، في مداخلة على قناة "الميادين"، إلى أن "عودة رضوان ضربة لدول العدوان ومرتزقته، وهو اعتذر من الشعب اليمني على موقفه الخاطئ".

وأضاف أن هناك، الآلاف الذين يعتزمون العودة إلى الوطن، "ونحن سنحتضن كل العائدين"

وأكد أن "قيادات كبيرة بدأت بالتنسيق معنا، للعودة بعد اكتشافهم زيف ادعاءات العدوان"، مشيرا إلى أنه "هناك قياديين يمنيين سيعودون قريبا إلى حضن الوطن، ودول العدوان تدرك الخلل في صفوف مرتزقتها".

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وقال العميد سمير رضوان، الذي انشق عن القوات التابعة لطارق صالح المدعومة من الإمارات، وعاد الى صنعاء اليوم السبت، إن "ما يجري في الساحل الغربي هو عملية بيع للوطن".

وأكد رضوان أن طارق صالح والإمارات "قسما البلاد، ويستخدمان البشر كالعبيد في الساحل الغربي".

المصدر: tasnimnews