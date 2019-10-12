 
مباشر

طاولة "شهية" تجمع وزراء خارجية دول عربية

أخبار العالم العربي

طاولة
Reuters MOHAMED ABD EL GHANY
جامعة الدول العربية - أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mj12

ظهر عدد من وزراء خارجية الدول العربية المشاركين في الجلسة الطارئة، وهم يتناولون المعجنات في كواليس الجامعة، ويناقشون جدول أعمال الجلسة.

طاولة
web.whatsapp.com/
وزراء عدد من الدول العربية في مقر الجامعة بالقاهرة

ويظهر في الصورة وزراء خارجية الأردن أيمن الصفدي، والعراق محمد علي الحكيم، والكويت صباح خالد الحمد الصباح، ووزير الدولة لشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير، ووزير الدولة لشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش.

وكان وزراء خارجية الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، طالبوا تركيا بالوقف الفوري لعملياتها داخل الأراضي السورية، داعين المجتمع الدولي إلى التدخل لإنقاذ الأرواح، مشددين على وحدة وسيادة سوريا على أراضيها.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

في الفلبين.. مباركة الحيوانات الأليفة بالماء المقدس في الكنيسة