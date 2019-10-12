العراق يعتزم طرح مسألة عودة سوريا للجامعة العربية رسميا

أكد وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم، أن بغداد تعتزم طرح مسألة استعادة دمشق لعضويتها الكاملة لدى جامعة الدول العربية بشكل رسمي.

وقال الحكيم، إن "بغداد ستطرح، في القريب العاجل، مسألة استعادة سوريا لعضويتها الكاملة في جامعة الدول العربية".

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من جهتها، نقلت وسائل الإعلام عن الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط قوله، "آن الأوان لعودة سوريا إلى الجامعة العربية".

وأضاف، "إعادة العضوية الكاملة إلى دمشق في المنظمة العربية مرتبطة بإيفاء قيادة البلد بتعهداتها بشأن الأزمة في البلاد".

من جانبها، رحبت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، بإمكانية استعادة سوريا لعضويتها في الجامعة العربية.

وكان سفير العراق لدى الجامعة العربية، أحمد نايف الدليمي، دعا إلى إعادة عضوية سوريا بالجامعة، فيما طالب السوريين واليمنيين والليبيين بتجاوز الخلافات والحوار لإحلال الأمن والاستقرار ببلادهم.

واتخذت دول عربية منذ أواسط شهر ديسمبر عام 2018 خطوات لتطبيع العلاقات مع الحكومة السورية، تزامنا مع تعالي الأصوات الداعية لإعادة دمشق إلى جامعة الدول العربية، والتي حرمت منها عام 2011 عقب نشوب الأزمة العسكرية السياسية في البلاد.

المصدر: RT