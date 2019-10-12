وجهت حركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية انتقادات إلى المملكة السعودية، على خلفية زيارة منتخبها إلى الضفة الغربية المحتلة لملاقاة نظيره الفلسطيني.

وأعرب عضو المكتب السياسي للحركة، محمد الهندي، في بيان نشر على موقع الحركة اليوم السبت عن "استهجانه" إزاء هذه الزيارة، وهي الأولى من نوعها، مشددا على أنها تأتي بإذن من تل أبيب وتشكل خرقا للمقاطعة العربية لإسرائيل.

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ومن المقرر أن يلاقي المنتخب الفلسطيني الثلاثاء المقبل في القدس نظيره السعودي ضمن إطار التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لكأس العالم وكأس آسيا.

وسبق أن وصف رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، جبريل الرجوب، هذه المباراة بأنها ستكون "حادثا تاريخيا"، مشيرا إلى أنها تنظم تحت رعاية الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وسيقام عشاء تكريم للبعثة السعودية في رام الله بحضور كبار المسؤولين الفلسطينيين، بمن فيهم رئيس الوزراء محمد اشتية، بينما سيكون عباس في ذلك الوقت بالمملكة حيث سيشاهد المباراة مع "الإخوان السعوديين" عبر شاشة التلفاز.

المصدر: RT