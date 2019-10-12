أعلنت وزارة الخارجية التركية أن توجيه أمين عام جامعة الدول العربية اتهامات لأنقرة يعني "الشراكة في جرائم المنظمة الإرهابية" و"خيانة للعالم العربي".

وجاء ذلك ردا على كلمة الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أثناء اجتماع وزاري طارئ للجامعة اليوم السبت، الذي وصف العملية العسكرية التركية بشمال سوريا بأنها "غزو لأراضي دولة عربية، وعدوان على سيادتها".

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وفي سياق متصل دان رئيس دائرة الاتصال للرئاسة التركية، فخر الدين ألطون، وصف الجامعة العربية للعملية التركية بـ "الغزو"، متهما أعضاء الجامعة بأنه "يزعجها دفاع تركيا على الفلسطينيين ومعارضتها لتسلمين القدس للاحتلال وتسمية الأمور بأسمائها"، مضيفا أن تلك الحكومات "لا تتحدث باسم العالم العربي".

وأضاف: "يمكننا أن نعتز فقط بأن الحكومات التي لم تعارض احتلال حزب العمال الكردستاني لمناطق عربية وتهجير مدنيين عرب من أراضيهم أو تدمير قرى عربية، منزعجة إزاء عملية نبع السلام".

المصدر: RT، الأناضول