 
مباشر

مناشير ورقية تركية من الجو تطالب سكان تل أبيض بالابتعاد عن "الإرهابيين"

أخبار العالم العربي

مناشير ورقية تركية من الجو تطالب سكان تل أبيض بالابتعاد عن
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mj0o

ألقت طائرات عسكرية تركية، اليوم السبت، مناشير ورقية فوق مدينة تل أبيض شمال شرقي سوريا، طالبت فيها المدنيين، بعدم الاقتراب من مقرات وتجمعات الميليشيات الكردية.

ووصفت المناشير التركية، المدنيين بأنهم "أخوة كرام سواء أكانوا عربا أو أكرادا". وشددت على أنهم كانوا يعيشوا بسلام، منذ عدة سنوات لولا ظهور التنظيمات الإرهابية و "داعش". 

وأكد الجيش التركي، في مناشيره، أنه يسعى "إلى إعادة الأمن والأمان للمنطقة ودحر التنظيمات والجماعات الإرهابية، التي تحاول خداع ومكر الأهالي بوعود وهمية".

وطلب الأتراك، من كل من حمل السلاح قسرا عنه بإلقائه، والعودة لأهله، وقالوا إنهم في عملية "نبع السلام" سيعملون من أجل إحلال السلام في كل أرجاء هذه المناطق.

المصدر: rd_turk

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

في الفلبين.. مباركة الحيوانات الأليفة بالماء المقدس في الكنيسة