ألقت طائرات عسكرية تركية، اليوم السبت، مناشير ورقية فوق مدينة تل أبيض شمال شرقي سوريا، طالبت فيها المدنيين، بعدم الاقتراب من مقرات وتجمعات الميليشيات الكردية.

ووصفت المناشير التركية، المدنيين بأنهم "أخوة كرام سواء أكانوا عربا أو أكرادا". وشددت على أنهم كانوا يعيشوا بسلام، منذ عدة سنوات لولا ظهور التنظيمات الإرهابية و "داعش".

وأكد الجيش التركي، في مناشيره، أنه يسعى "إلى إعادة الأمن والأمان للمنطقة ودحر التنظيمات والجماعات الإرهابية، التي تحاول خداع ومكر الأهالي بوعود وهمية".

منشورات الطيران التركي لإخواننا المدنيين في مدينة تل أبيض.

نحن مشغولون بتحقيق الأمن والسلام في الشمال السوري، والجامعة العربية لتنشغل بالتنديد.#نبع_السلامpic.twitter.com/q7bJpE8PWB — الرادع التركي (@RD_turk) 12 октября 2019 г.

وطلب الأتراك، من كل من حمل السلاح قسرا عنه بإلقائه، والعودة لأهله، وقالوا إنهم في عملية "نبع السلام" سيعملون من أجل إحلال السلام في كل أرجاء هذه المناطق.

المصدر: rd_turk