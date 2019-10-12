أفادت وكالة "الأناضول" التركية بأن قطر والصومال أعلنتا تحفظهما على بيان الاجتماع الوزاري العربي بشأن العملية العسكرية التركية في شمال شرقي سوريا وتطورات الوضع فيها.

وعقد مجلس جامعة الدول العربية، اجتماعا طارئا على مستوى وزراء الخارجية اليوم السبت، لبحث عملية "نبع السلام" التركية بناء على طلب من مصر.

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ودعا الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط، تركيا لوقف العمليات العسكرية في سوريا، محذرا من إحداث تطهير عرقي وتغيير ديموغرافي هناك.

وطالبت معظم الدول العربية تركيا بوقف عملياتها العسكرية في سوريا، معربة عن إدانتها لعملية "نبع السلام".

المصدر: وكالات