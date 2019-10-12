 
مباشر

قطر والصومال تتحفظان على بيان الاجتماع الوزاري العربي بشأن عملية "نبع السلام" التركية في سوريا

أخبار العالم العربي

قطر والصومال تتحفظان على بيان الاجتماع الوزاري العربي بشأن عملية
twitter/ @tcsavunma
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mj0f

أفادت وكالة "الأناضول" التركية بأن قطر والصومال أعلنتا تحفظهما على بيان الاجتماع الوزاري العربي بشأن العملية العسكرية التركية في شمال شرقي سوريا وتطورات الوضع فيها.

وعقد مجلس جامعة الدول العربية، اجتماعا طارئا على مستوى وزراء الخارجية  اليوم السبت، لبحث عملية "نبع السلام" التركية بناء على طلب من مصر.

إقرأ المزيد
العرب يطالبون تركيا بوقف عملياتها العسكرية في سوريا
العرب يطالبون تركيا بوقف عملياتها العسكرية في سوريا

ودعا الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط، تركيا لوقف العمليات العسكرية  في سوريا، محذرا من إحداث تطهير عرقي وتغيير ديموغرافي هناك.

وطالبت معظم الدول العربية تركيا بوقف عملياتها العسكرية في سوريا، معربة عن إدانتها لعملية "نبع السلام".

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

في الفلبين.. مباركة الحيوانات الأليفة بالماء المقدس في الكنيسة