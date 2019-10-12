أعلنت سلطات حكومة كردستان العراق، البدء بإنشاء 3 مخيمات في محافظات الإقليم السليمانية وأربيل ودهوك، لاستقبال اللاجئين من المناطق الكردية في سوريا.

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وأعلن مدير عام مركز التنسيق المشترك للأزمات، هوشنك محمد، أنه "لم يلجأ أحد من سوريا إلى الإقليم، لكن من المتوقع أن تتجه موجة من اللاجئين السوريين إلى كردستان العراق".

وأضاف، أن "حكومة الإقليم ووزارة الداخلية وضعتا خطة لاستقبال اللاجئين من المناطق الكردية في سوريا، ويجري الآن العمل على إنشاء ثلاثة مخيمات".

وتابع: "من المستحيل توقع عدد اللاجئين في ظل هذه الظروف، لكننا نتوقع في أسوأ الظروف، أن يلجأ نحو 250 ألف لاجئ من سوريا إلى إقليم كردستان العراق".

وحسب الإحصائيات الرسمية، يوجد حاليا في إقليم كردستان العراق مليون و41 ألف نازح ولاجئ، من بينهم 229 ألف لاجئ من الأكراد السوريين.

وبدأ الجيش التركي وبعض فصائل المعارضة السورية المسلحة هجوما واسع النطاق منذ أربعة أيام على مناطق شرقي الفرات في سوريا، أطلق عليه تسمية "نبع السلام"، الأمر الذي ألحق الكثير من الخسائر بسكان تلك المناطق، وأدى القصف الجوي والمدفعي والصاروخي إلى تشريد السكان.

المصدر: رووداو