الكرملين يعلق على "نبع السلام" التركية في شمال سوريا

دعا يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، جميع الأطراف إلى ضبط النفس ودراسة خطواتهم التالية بعناية، وذلك على خلفية العملية العسكرية التركية "نبع السلام".

ونقلت وكالة "نوفوستي" عن أوشاكوف قوله: "بالنظر إلى بدء العملية (العسكرية التركية شمالي سوريا)، فإننا نعتبر أنه من المهم أن تمارس جميع الأطراف ضبط النفس، وأن تدرس بعناية خطواتها العملية - بشكل أساسي حتى لا يلحق الضرر بالتدابير المتخذة للتسوية السياسية اللازمة للعملية السياسية".

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وشدد أوشاكوف على أن اجتماع اللجنة الدستورية يجب ألا تحبطه أي أعمال "غير حذرة"، مؤكدا أنه "يجب أن لا يعاني المدنيون جراء العملية العسكرية (التركية) في سوريا، وأنه يجب ضمان إجراءات الاستقرار مع مراعاة مصالح جميع الجماعات العرقية والطائفية (في سوريا)".

وأضاف أوشاكوف أن روسيا تنظر بتفهم، إلى قلق أنقرة فيما يتعلق بحماية أمنها القومي، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن "هناك قواعد قانونية دولية أساسية تدعم الجهود المشتركة لمحاربة الإرهاب واستعادة السلام في سوريا. أولا وقبل كل شيء، الالتزام بوحدة سوريا وسلامتها الإقليمية واحترام سيادتها".

المصدر: نوفوستي