هل ستنسحب القوات الروسية من سوريا؟.. هذه إجابة بوتين

شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على وجوب أن تغادر جميع القوات الأجنبية غير الشرعية الأراضي السورية.

وأكد بوتين خلال حديث لقناة RT أن القوات الروسية المتواجدة في سوريا بطلب من دمشق، ستنسحب من الأراضي السورية إذ قالت القيادة المستقبلية الشرعية لسوريا إنها لم تعد بحاجة لها.

على كل من هم موجودون في أراضي أي دولة بشكل غير شرعي، وفي هذه الحالة في الجمهورية العربية السورية، مغادرة هذه المنطقة. هذا ينطبق بشكل عام على جميع الدول. إذا كانت القيادة المستقبلية أي القيادة الشرعية لسوريا ستقول إنها لم تعد بحاجة إلى وجود القوات المسلحة الروسية، فهذا ينطبق بالطبع على روسيا الاتحادية أيضا. نناقش اليوم هذه المسألة بصراحة تامة مع جميع شركائنا: مع الإيرانيين ومع الأتراك. لقد تحدثنا مرارا وتكرارا عن ذلك لشركائنا الأمريكيين. وكما أخبرك الآن، تحدثت بصراحة مع زملائي: يجب تحرير أراضي سوريا من الوجود العسكري الأجنبي. ويجب استعادة وحدة أراضي الجمهورية العربية السورية بالكامل.

تابعوا الحوار كاملا الأحد 13 من الشهر الجاري الساعة الثانية عشرة بتوقيت موسكو ومكة المكرمة