هل ستعاقب موسكو طهران إذ ثبت تورطها في هجمات أرامكو؟

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إدانة موسكو المطلقة لأية أعمال تخريبية تستهدف السعودية ومنشآتها النفطية.

وقال بوتين خلال حديث مع 3 قنوات ناطقة بالعربية" بينها RT:

إذا اعتقد شخص ما أن أعمالا، مثل الاستيلاء على الناقلات، والهجمات على البنية التحتية النفطية، ستؤثر بطريقة أو بأخرى على تعاون روسيا وأصدقائنا العرب - المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة - أو ستدمر بطريقة أو بأخرى تعاوننا في اتجاه "أوبك بلاس"، فهم جميعًا مخطئون

وردا على سؤال مذيع قناة العربية الزميل محمد الطميحي: هل نستطيع الحصول على تأكيد بأن موسكو لن تترد في معاقبة طهران إذا اثبت تورطها في الهجمات على المنشآت النفطية السعويدية

قال الرئيس الروسي

لقد قلت للتو، وأريد أن أكرر: بغض النظر عمن يقف وراء هذا الحادث فإننا ندين هذا النوع من الأعمال. هذا هو بالضبط ما قلته. لا يمكن أن يكون هناك تفسير مزدوج.

تابعوا الحوار كاملا يوم الأحد 13 من الشهر الجاريالساعة الثانية عشرة بتوقيت موسكو والمكة المكرمة