بوتين حول العلاقة بين إيران والسعودية:" لا حل إلا بالحوار المباشر

دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين السعودية والإمارات إلى إقامة حوار مباشر مع جارتهما إيران لحل المشاكل العالقة بينهم.

وقال بوتين في حديث لـRT الناطقة بالعربية عشية زيارته إلى الرياض وأبوظبي، إن الحوار ضروري بين الطرفين لفهم دقائق الأمور وخفاياها والقضايا الإشكالية، مشددا على أن الطرفين صاحبي العلاقة هما وحدهما فقط القادران على حل خلافاتهما.

وأكد بوتين أن لدى روسيا علاقات جيدة مع إيران و"الأصدقاء العرب" وستبذل قصارى جهدها لخلق الظروف اللازمة لديناميكية إيجابية في هذا الاتجاه.

وأشاد بوتين بدور السعودية كلاعب دولي على المستويين السياسي والاقتصادي وكذلك بالدور "المهم" الذي تلعبه الإمارات في حل الأزمات في المنطقة. وأعرب عن إدانته للهجمات التي استهدفت منشآت شركة أرامكو، بغض النظر عن الجهة التي تقف وراءها.

وشدد الرئيس الروسي على أن زيارته السعودية والإمارات تأتي لضبط الساعة على توقيت واحد، في اتجاهات وقضايا مختلفة.

تابعوا الحوار كاملا الساعة الثانية عشرة من يوم الأحد 13 من الشهر الجاري على كافة منصاتنا.