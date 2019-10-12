سلام مسافر يسأل بوتين: هل أنتم مطمئنون لخليفتكم؟

طرح الزميل سلام مسافر على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سؤالا أجمع عليه متابعو RT خلال استفتاء أجرته القناة على الأسئلة التي يودّون طرحها على بوتين عشية زيارته للسعودية والإمارات.

وسأل مسافر الرئيس الروسي: المشاهدون العرب أو الناطقون باللغة العربية قلقون على علاقات روسيا مع العالم العربي في حال لن تترشحوا مرة أخرى للرئاسة في الانتخابات المقبلة... أولا، هل أنتم مطمئنون بأن خليفتكم سينهج نفس النهج في الدعم والتقارب مع العالم العربي؟

تابعوا إجابة بوتين على هذا السؤال وغيره من الأسئلة الأحد 13 من الشهر الجاري الساعة الثانية عشرة بتوقيت موسكو ومكة المكرمة