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كازاخستان: يجب طرح العملية التركية في سوريا على بساط بحث "أستانا"

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كازاخستان: يجب طرح العملية التركية في سوريا على بساط بحث
Reuters MUKHTAR KHOLDORBEKOV
وزراء خارجية الدول الضامنة لعملية "أستانا" في إحدى جولات المفاوضات في العاصمة الكازاخية نور سلطان
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اعتبر وزير الخارجية الكازاخي مختار تلاوبردي، أن الدول الضامنة لـ"عملية أستانا" للتسوية في سوريا، يجب أن تبحث عملية "نبع السلام" التي أطلقتها تركيا في الشمال السوري.

وقال تلاوبردي للصحفيين اليوم السبت: "التطورات الجارية في سوريا تدل على أن عملية أستانا لا تفقد أهميتها، بل على العكس فإنها تشير إلى ضرورة أن تجلس الدول المشاركة في التسوية إلى طاولة المباحثات".

ولم يستبعد الوزير الكازاخي تأجيل الجولة الجديدة من مفاوضات أستانا إلى وقت لاحق، وقال: "كنا نخطط (للجولة الجديدة) في أواخر أكتوبر، لكننا الآن لا نعلم لأي مدة قد تتأجل"، مرجحا أن يعقد الاجتماع في نوفمبر المقبل.

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وكان تلاوبردي، قد أكد في 1 أكتوبر أن التحضير مستمر لعقد الجولة الـ14 بـ"صيغة أستانا" حول سوريا، في العاصمة الكازاخية نور سلطان هذا الشهر.

وجرت الجولة الـ13 من مفاوضات "أستانا" في نور سلطان مطلع أغسطس الماضي، بمشاركة وفدين من لبنان والعراق لأول مرة.

المصدر: وكالات

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