روسيا تبحث مع "الفاو" التعاون في إنعاش القطاع الزراعي السوري

بحث نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين، مع المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "الفاو"، شو دونيو، مشروع إعادة تأهيل القطاع الزراعي في سوريا.

وجاء في بيان وزعته الخارجية الروسية اليوم، "تمت خلال اللقاء مناقشة محددة لمعايير العمل المشترك، في إطار مشروع إعادة تأهيل القطاع الزراعي في سوريا".

كما بحث الطرفان كذلك توسيع التعاون بين الجانبين مع اجتذاب ومشاركة الخبراء الروس.

وقال البيان: "بحث نائب الوزير الروسي مع مدير عام الفاو، كذلك المسائل المتعلقة بتوسيع التعاون في المجالات التي تشملها صلاحيات هذه المنظمة. وتم الإعراب عن الاستعداد لتعميق التعاون في مكافحة الجوع على المستوى الدولي، وتحسين نوعية التغذية، والإدارة الرشيدة لموارد التربة، وذلك بالاستفادة من إمكانيات الخبراء الروس".

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وجرت خلال اللقاء، كذلك الإشارة إلى الاهتمام المشترك بتنفيذ برامج المساعدة الفنية، في مجال الأمن الغذائي في البلدان المحتاجة، بما في ذلك في سياق إعادة التأهيل بعد الأزمات.

المصدر: تاس