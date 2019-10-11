السلطات العراقية تعيد خدمة الإنترنت بشكل كامل

قررت السلطات العراقية، الجمعة، إعادة خدمة الإنترنت إلى وضعها الطبيعي وإلغاء قرار قطعها الذي جاء على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها البلاد.

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وأعلنت وزارة الاتصالات العراقية، عن "إعادة خدمة الإنترنت على مدار الساعة بعد أن شهدت قطوعات شبه مستمرة".

وقالت الوزارة في بيان صحفي، إنها "استحصلت الموافقات الرسمية بشأن عودة خدمة الانترنت اعتبارا من الجمعة وعودة الخدمة على مدار الساعة".

وحظرت السلطات العراقية منذ أكثر من أسبوع خدمة الإنترنت عن البلاد، ثم أعادتها بشكل جزئي لكنها حظرت تطبيقات الفيسبوك وتويتر والإنستغرام والواتس اب والتيليغرام.

ولقي أكثر من 100 شخص على الأقل حتفهم وأصيب أكثر من 6 آلاف في العاصمة بغداد ومحافظات الجنوب، منذ بدأت قوات الأمن حملة صارمة على المتظاهرين الذين شاركوا في احتجاجات ضد الفساد والبطالة.

المصدر: RT