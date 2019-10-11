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ترامب: السعودية وافقت على الدفع مقابل كل ما نفعله لمساعدتها

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ترامب: السعودية وافقت على الدفع مقابل كل ما نفعله لمساعدتها
Reuters YURI GRIPAS
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أعلن الرئيس الأمريكي أن السعودية وافقت على أن تدفع للولايات المتحدة مقابل "كل ما نفعله" من أجل مساعدتها.

وقال ترامب للصحفيين، اليوم الجمعة: "نرسل قوات إضافية إلى السعودية، وهي حليف جيد... وهي لاعب مهم جدا في الشرق الأوسط، وعلاقاتنا كانت جيدة جدا وهم يشترون منتجاتنا بقيمة مئات المليارات من الدولارات، وليس المعدات العسكرية فحسب".

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وأضاف أن قيمة المعدات العسكرية تبلغ "حوالي 110 مليارات دولار، وهذا يعني ملايين فرص العمل".

وتابع ترامب قائلا: "ونحن نرسل قوات وغيرها إلى الشرق الأوسط لمساعدة السعودية. ولكن هل أنتم مستعدون؟ فإن السعودية وافقت على طلبي دفع الثمن مقابل كل ما نفعله لمساعدتها، ونحن نقدر ذلك عاليا".

وكان البنتاغون قد أعلن في وقت سابق من اليوم الجمعة عن إرسال 3 آلاف عسكري إضافي إلى السعودية عقب الهجمات على المنشآت النفطية في المملكة.

المصدر: RT

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