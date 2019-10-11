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الدفاع التركية: "تحييد" 399 من عناصر الوحدات الكردية منذ بدء العملية

أخبار العالم العربي

الدفاع التركية:
AFP Ozan KOSE
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أعلنت وزارة الدفاع التركية عن "تحييد" ما مجموعه 399 عنصرا من "وحدات حماية الشعب" الكردية منذ انطلاق عملية "نبع السلام" بشمال سوريا.

وجاء ذلك في تغريدة على الحساب الرسمي لوزارة الدفاع التركية على "تويتر"، مساء اليوم الجمعة.

وكانت الحصيلة السابقة التي أعلنت عنها الوزارة 342 مسلحا.

وفي وقت سابق أعلنت الوزارة التركية أيضا عن "تحييد" 16 من عناصر الوحدات الكردية صباح اليوم الجمعة، وذلك ردا على إطلاق النار من قبل الوحدات الكردية، التي تعتبرها أنقرة تنظيما إرهابيا.

المصدر: RT

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