الدفاع التركية: "تحييد" 399 من عناصر الوحدات الكردية منذ بدء العملية

أعلنت وزارة الدفاع التركية عن "تحييد" ما مجموعه 399 عنصرا من "وحدات حماية الشعب" الكردية منذ انطلاق عملية "نبع السلام" بشمال سوريا.

وجاء ذلك في تغريدة على الحساب الرسمي لوزارة الدفاع التركية على "تويتر"، مساء اليوم الجمعة.

Fırat’ın doğusunda başarıyla devam eden Barış Pınarı Harekâtı kapsamında etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD-YPG’li terörist sayısı 399 oldu. #MSB#TSK#BarışPınarıHarekatı🇹🇷 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 11 октября 2019 г.

وكانت الحصيلة السابقة التي أعلنت عنها الوزارة 342 مسلحا.

Bugün sabah saat 07.00’den itibaren Fırat’ın doğusundaki 25 hudut karakolumuza terör örgütü PKK/PYD-YPG tarafından yapılan taciz ateşlerine, kara ateş destek vasıtalarımızla karşılık verilmiş, toplam 16 terörist etkisiz hale getirilmiştir. #MSB#TSK 🇹🇷 pic.twitter.com/YQD1qNkOlC — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 11 октября 2019 г.

وفي وقت سابق أعلنت الوزارة التركية أيضا عن "تحييد" 16 من عناصر الوحدات الكردية صباح اليوم الجمعة، وذلك ردا على إطلاق النار من قبل الوحدات الكردية، التي تعتبرها أنقرة تنظيما إرهابيا.

المصدر: RT