"روس آتوم" و"المحطات المصرية" تعقدان المنتدى الثاني لموردي الطاقة الكهرذرية

نظمت مؤسسة "روس آتوم" الروسية الحكومية للطاقة الذرية، وهيئة المحطات النووية المصرية في القاهرة يومي الـ8 والـ9 من الشهر الجاري، المنتدى الثاني لموردي الطاقة الكهرذرية.

وتزامن هذا الحدث مع انعقاد مؤتمر ومعرض "الأسبوع الصناعي الكبير" المعرض والمنتدى الصناعي والتقني العالمي بمركز مصر الدولي للمؤتمرات بالقاهرة الجديدة.

وأكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري محمد شاكر أن هذا المنتدى يعكس مصداقية العلاقات الروسية المصرية والشفافية التي تسعى مصر دائمًا نحو تحقيقها أثناء تنفيذ مشروع الضبعة.

وأضاف أن هذا الحدث يمثل فرصة عظيمة ليس فقط للمساعدة في مشاركة الأعمال التجارية المحلية في المشروع، ولكن لإقامة شراكات استراتيجية مع مختلف الشركات الدولية الراغبة في المشاركة في تنفيذ المشروع ووفقا للجدول الزمني.

من جانبه صرح كيريل كوماروف بأن "روس آتوم" تولي اهتماما خاصا لتوطين عمليات الإنشاءات بمحطة الضبعة النووية متوقعا أن تصل نسبة التوطين في بناء أول وحدة طاقة إلى 20٪ مما يبرز احترافية المقاولين المصريين.

وأشار إلى أن السبب الحقيقي وراء تنظيم هذا المنتدي للعام الثاني على التوالي، هو توفير سبل التواصل الحقيقي وخلق فرص للتعاون الفعال بين الجانبين المصري والروسي.

وشارك في هذا الحدث حوالي 600 مشارك بينهم ممثلون عن الشركات المصرية والعالمية في مجالات البناء والهندسة والهندسة الميكانيكية وتوريد المعدات.

وشاركت "روس آتوم" في معرض الأسبوع الصناعي الكبير حيث استطاع زوار الجناح الخاص بالشركة استكشاف نموذج ثلاثي الأبعاد لمحطة الضبعة النووية، مصمم على أساس المخطط العام لمشروع المحطة مع تقسيم لمراحل بنائها والأجزاء الخاصة بتفاصيل كل مناقصة على حدة.

المصدر: RT