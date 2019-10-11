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16 إصابة في حريق هائل بسجن للنساء في الكويت

أخبار العالم العربي

16 إصابة في حريق هائل بسجن للنساء في الكويت
Reuters
مدينة الكويت
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شب حريق ضخم داخل سجن النساء المركزي في دولة الكويت، اليوم، وانتشرت النيران في أروقته.

وقالت صحيفة "الراي" الكويتية، إن سيارات الإطفاء، توجهت إلى السجن، فور تلقيها الإشارة بذلك، وتمكنت من السيطرة على النيران. وأشارت الصحيفة، إلى أن الحريق نجم عن ماس كهربائي.

وأضافت الصحيفة، أنه تم إسعاف 16 سجينة، بعد إصابتهن بالاختناق نتيجة تصاعد وانتشار الدخان في السجن.

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وفي وقت سابق، قالت صحيفة "القبس" الكويتية، إن الديوان الوطني لحقوق الإنسان، سجل ملاحظات حول أوضاع السجن المركزي وسجن النساء والسجن العمومي.

وتمثلت أبرز الملاحظات في الكثافة العالية، في أعداد النساء الموقوفات على ذمة الإبعاد، وعدم وجود صيانة فنية، إضافة إلى تهالك بعض المباني واكتظاظ العنابر بشكل لافت.

وبررت إدارة سجن النساء، كثافة النزيلات فيه، بوجود أحكام قضائية في قضايا الموقوفات، تؤدي إلى ايقاف إجراءات إبعادهن.

المصدر: الراي

 

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