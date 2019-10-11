 
مباشر
عاجل
رئيس هيئة الأركان الأمريكي: الهدف من إرسال القوات الأمريكية إلى السعودية هو ردع التهديدات الإيرانية

مراسلنا: قتلى وجرحى بين المدنيين في قصف جوي لسيارات في طلعة بديع بريف تل أبيض شمال شرقي سوريا

أخبار العالم العربي

مراسلنا: قتلى وجرحى بين المدنيين في قصف جوي لسيارات في طلعة بديع بريف تل أبيض شمال شرقي سوريا
RT
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mivz

أفاد مراسل RT بمقتل وجرح مدنيين في قصف جوي نفذه سلاح الجو التركي، استهدف سيارات تقل مدنيين عند طلعة بديع بريف تل أبيض شمال شرقي سوريا.

وقد أعلنت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" في وقت سابق من يوم الجمعة، عن مقتل 22 من عناصرها يومي الأربعاء والخميس.

مراسلنا: قتلى وجرحى بين المدنيين في قصف جوي لسيارات في طلعة بديع بريف تل أبيض شمال شرقي سوريا
RT

وكانت تركيا أعلنت في التاسع من أكتوبر الجاري، انطلاق عملية "نبع السلام" شمال شرقي سوريا، وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الخميس، أن هذه العملية، جاءت لتطهير شرق الفرات من "الإرهابيين".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

في الفلبين.. مباركة الحيوانات الأليفة بالماء المقدس في الكنيسة