مراسلنا: قتلى وجرحى بين المدنيين في قصف جوي لسيارات في طلعة بديع بريف تل أبيض شمال شرقي سوريا

أفاد مراسل RT بمقتل وجرح مدنيين في قصف جوي نفذه سلاح الجو التركي، استهدف سيارات تقل مدنيين عند طلعة بديع بريف تل أبيض شمال شرقي سوريا.

وقد أعلنت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" في وقت سابق من يوم الجمعة، عن مقتل 22 من عناصرها يومي الأربعاء والخميس.

RT

وكانت تركيا أعلنت في التاسع من أكتوبر الجاري، انطلاق عملية "نبع السلام" شمال شرقي سوريا، وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الخميس، أن هذه العملية، جاءت لتطهير شرق الفرات من "الإرهابيين".

المصدر: RT