بوتين على شاشة RT عشية زيارته إلى السعودية والإمارات

عشية زيارته إلى السعودية والإمارات أدلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحديث مطول لقناة RT الناطقة بالعربية وقناتي العربية وسكاي نيوز عربية.

وأجاب بوتين خلال اللقاء، الذي استمر أكثر من ساعة عن تساؤلات تتعلق بأجندة الزيارة الاقتصادية والسياسية، وموقف موسكو من الأحداث المتسارعة والتوترات في منطقة الخليج والشرق الأوسط، وسبل حلها.

كان #فلاديمير_بوتين منفتحا وفِي مزاج رائق اثناء الحوار معنا . ولولا مواعيده المزدحمة لامتد الحوار أكثر من ساعة. انتظرونا في الثانية عشرة بتوقيت موسكو ومكة المكرمة من يوم الأحد القادم.#روسيا#السعودية#الاماراتpic.twitter.com/XOt96ll6mn — سلام مسافر (@SalamMosafir_RT) October 11, 2019

وأجرى اللقاء محمد الطميحي عن قناة العربية، ومهند الخطيب عن سكاي نيوز عربية، وسلام مسافر عن قناة RT العربية.

على مدى ساعة كاملة حاورنا الرئيس #فلاديمير_بوتين مع الزميلين مهند الخطيب(سكاي نيوز عربية) و محمد الطميحي ( العربية) عشية زيارة الرئيس الى المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية. تبث المقابلة منتصف يوم الأحد بتوقيت #موسكو و #مكة_المكرمة .انتظرونا. pic.twitter.com/sWth0JreAF — سلام مسافر (@SalamMosafir_RT) October 11, 2019

وأعلن الكرملين أن الرئيس فلاديمير بوتين سيزور السعودية والإمارات يومي 14و15 أكتوبر على التوالي.

وقال يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي إن بوتين والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز سيناقشان في المقام الأول قضايا التعاون بين البلدين في مجالات، الطاقة والزراعة والصناعة والتعاون العسكري التقني والتبادل الثقافي والإنساني، وأن الزيارة ستشهد توقيع نحو 30 وثيقة واتفاقا تجاريا، أضخمها اتفاق بنحو ملياري دولار مع صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي.

كما سيتبادل الجانبان الآراء حول القضايا الدولية والعربية الملحة مع التركيز على الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدا في سوريا والخليج واليمن وتسوية القضية الفلسطينية.

وسيشارك بوتين إلى جانب ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في اجتماع المجلس الاقتصادي الروسي - السعودي.

وكان الرئيس الروسي قد زار السعودية آخر مرة في فبراير 2007 أي منذ 12 عاما، فيما سجل العام 2017 زيارة هي الأولى لملك سعودي إلى روسيا، وقد قام بها الملك سلمان بن عبد العزيز.

ومن المقرر أن يسافر بوتين الثلاثاء إلى الإمارات العربية المتحدة، حيث ترغب روسيا في زيادة استثماراتها المشتركة مع هذا البلد من 2.3 مليار دولار إلى 7 مليارات دولار، حسب أوشاكوف.