شعارات جديدة في احتجاجات الجمعة الـ 34 بالجزائر
خرج الآلاف من الجزائريين للتظاهر اليوم في الجمعة الـ 34 من الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ 22 فبراير المنصرم.
ورفع المحتجون شعارات جديدة، نددوا فيها بقانون المحروقات الجديد الذي رهن حسبهم مستقبل الأجيال القادمة بتقديمه تنازلات كبيرة للشركات الأجنبية.
شارع ديدوش مراد— Khaled Drareni (@khaleddrareni) 11 октября 2019 г.
Rue Didouche Mourad#الجزائر#الجمعة34#Alger#Algerie#Vendredi34pic.twitter.com/Yy7ftYp4IS
كما ردد المحتجون شعارات الجمعات الماضية الرافضة لإجراء الانتخابات بتاريخ 12 ديسمبر المقبل، والمطالبة بـ "دولة مدنية".
وتأتي احتجاجات اليوم بعد أن كان الجيش الجزائري دعا مؤخرا عبر "مجلة الجيش" إلى ضرورة إجراء الانتخابات في آجالها لتجنب "وقوع البلاد في الفراغ، وفي مآلات لا تحمد عقباها".
المصدر: RT + "تويتر"