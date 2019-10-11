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موسكو: من السابق لأوانه الحديث عن الجهة المتورطة بانفجار ناقلة النفط الإيرانية

أخبار العالم العربي

موسكو: من السابق لأوانه الحديث عن الجهة المتورطة بانفجار ناقلة النفط الإيرانية
Sputnik Maxim Blinov
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حذرت الخارجية الروسية من مغبة توجيه الاتهامات لأي جهة بالتورط في حادث ناقلة النفط الإيرانية، التي أعلنت طهران أنها استهدفت بصاروخين اليوم الجمعة قبالة سواحل جدة.

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وأشار رئيس الدائرة الآسيوية الثانية في الخارجية الروسية زامير كابولوف في تصريحات صحفية إلى أنه من السابق لأوانه توزيع الاتهامات، داعيا للتريث حتى تظهر نتائج التحقيق.

وقال: "التحقيق جار، وليس لدينا أدلة مؤكدة حتى نتحدث عن مسؤولية جهة ما عن الحادث".

من جهتها، اعتبرت الخارجية الإيرانية أن الهجوم على ناقلة النفط الإيرانية، مغامرة خطرة نفذت من شرق البحر الأحمر، موضحة أن تحقيقات الشركة الوطنية الإيرانية للنفط تشير إلى أن الناقلة تعرضت لهجومين اثنين، بفاصل نحو نصف ساعة من شرق البحر الأحمر من منطقة قريبة من خط عبورها.

وأكدت أن التحقيقات لا تزال متواصلة وسيعلن عن نتائجها تباعا.

المصدر: وكالات

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