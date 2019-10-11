جمهوريو "النواب الأمريكي" يلوحون بالعقوبات ضد أنقرة

أعلن 29 من الجمهوريين في مجلس النواب الأمريكي أمس الخميس، أنهم سيطرحون مشروع قرار لفرض عقوبات على تركيا بسبب الهجوم الذي تشنه على القوات الكردية في سوريا.

وبعد يوم من إعلان جمهوريين وديمقراطيين عن تشريع مماثل في مجلس الشيوخ، قال النواب وبينهم زعيم الجمهوريين كيفن مكارثي وويب ستيف سكاليسي، إنهم يريدون ردا قويا على "عدوان أنقرة".

وكتبت النائبة الجمهورية ليز تشيني: "يجب أن يواجه الرئيس (رجب طيب) أردوغان ونظامه عواقب وخيمة بسبب الهجوم بلا رحمة على حلفائنا الأكراد في شمال سوريا".

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وغير ترامب سياسة واشنطن بشكل مفاجئ يوم الأحد، عندما أعلن أنه سيسحب القوات الأمريكية من شمال شرقي سوريا، ليمهد الطريق لتركيا لتشن هجوما عبر الحدود أطلقت عليه "عملية نبع السلام".

وفي انفصال نادر عن ترامب، انتقد بعض زملائه الجمهوريين قراره، حيث قال السناتور ليندسي غراهام، أحد رعاة قرار العقوبات المعلن في مجلس الشيوخ يوم الأربعاء، إن قرار ترامب جاء "مخالفا لنصائح الجميع".

وأكد الجمهوريون في مجلس النواب عزمهم على الرد على أنقرة في بيانات لم تنتقد ترامب.

وفي وقت سابق، صرح مسؤول رفيع في الخارجية الأمريكية بأن الولايات المتحدة ستتخذ إجراءات عقابية ضد تركيا إذا قامت بأي تحركات "غير إنسانية وغير متناسبة" ضد المدنيين خلال عمليتها في سوريا.

المصدر: "رويترز"