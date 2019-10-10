الأمم المتحدة: نقدم تقارير دورية عن خروقات إسرائيل لسيادة لبنان

أعلنت مساعدة للأمين العام للأمم المتحدة أن المنظمة "تقدم تقارير دورية حول تطبيق قرارات مجلس الأمن لاسيما القرار 1701 وتدرج الخروقات التي ترتكبها إسرائيل ضد السيادة اللبنانية".

ونقلت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، عن مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية روز ماري دي كارلو، قولها خلال اجتماعات عقدتها في بيروت مع الرئيس اللبناني ميشال عون وكبار المسؤولين، إن "هدف الأمم المتحدة مساعدة لبنان ليكون مستقرا ومزدهرا ويبسط سلطة الدولة على كل أراضيه بما يحفظ سيادته واستقلاله وسلامة أراضيه".

وأشارت كارلو إلى "تقدير المجتمع الدولي للرعاية التي يلقاها النازحون السوريون في لبنان، وللتعاون القائم بين الجيش اللبناني والقوات الدولية العاملة في الجنوب (اليونيفيل) ".

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من جانبه، أبلغ الرئيس اللبناني ميشال عون مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة، أن "لبنان متمسك بتطبيق قرار مجلس الأمن الرقم 1701 منذ صدوره في العام 2006، فيما استمرت إسرائيل باعتداءاتها على لبنان، من البر والبحر والجو، وكان آخرها استهداف الضاحية الجنوبية في بيروت بطائرتين مسيرتين في سابقة خطيرة منذ وقف إطلاق النار بعد عدوان تموز 2006".

وأكد عون أن "إسرائيل كانت المبادرة دائما منذ العام 1978 وحتى الأمس القريب إلى الاعتداء على لبنان"، مشددا على أن "لبنان الذي يحتفظ بحقه المشروع في الدفاع عن نفسه، يأمل في أن يعي المجتمع الدولي خطورة ما تقوم به إسرائيل من تهديد للأمن والاستقرار على الحدود اللبنانية".

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام