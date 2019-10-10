ستولتنبرغ يدعو تركيا إلى ضبط النفس أثناء العملية في سوريا

أعلن الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، أن الحلف يتوقع من تركيا أن تبدي ضبط النفس أثناء عمليتها بشمال سوريا.

وقال ستولتنبرغ للصحفيين في أعقاب لقائه مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسولاكيس في أثينا، اليوم الخميس: "أعول على أن تبدي تركيا ضبط النفس وتضمن أن تكون أعمالها في شمال سوريا موزونة ومتناسبة من أجل تفادي مزيد من المعاناة الإنسانية".

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وتابع الأمين العام: "علينا أن نتذكر أننا نحتاج لأن نستمر بالوقوف معا في معركتنا المشتركة ضد العدو المشترك، أي تنظيم "داعش".

وأشار إلى أن التحالف الدولي أحرز "تقدما ضخما" في محاربة "داعش"، مضيفا: "يجب أن نضمن الحفاظ على مكاسبنا".

ويأتي ذلك على خلفية إطلاق الجيش التركي عملية عسكرية ضد الوحدات الكردية بشمال شرقي سوريا، يوم أمس الأربعاء 9 أكتوبر.

المصدر: رويترز