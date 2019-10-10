نيبينزيا: روسيا كانت تدعو الأكراد للحوار مع دمشق لكنهم اختاروا رعاة آخرين

صرح مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا بأن روسيا كانت تدعو الأكراد للحوار مع دمشق لكنهم اختاروا "رعاة آخرين".

وقال نيبينزيا للصحفيين، اليوم الخميس: "كنا ندعو الأكراد للمشاركة في حوار مباشر مع السلطات السورية، ولكهم كما تعرفون اختاروا رعاة آخرين. وأنتم ترون الآن ماذا يحدث".

وتعليقا على العملية العسكرية التركية في سوريا، أكد نيبينزيا أنه "أثناء هذه العملية يجب أن تبدي كل الأطراف أقصى حد من ضبط النفس".

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وأشار الدبلوماسي الروسي إلى أن "هذه العملية أصبحت نتيجة للهندسة الديموغرافية التي قام بها بعض الأعضاء في التحالف (الدولي) بشمال شرقي سوريا"، مضيفا "أننا حذرناهم منذ فترة طويلة من عدم جواز إجراء تجارب في هذا المجال".

وتابع قائلا: "والآن يجني التحالف ثمار سياساته الديموغرافية في هذا الجزء من سوريا".

وجاءت تصريحات المندوب الروسي عقب جلسة مشاورات مغلقة لمجلس الأمن الدولي حول العملية التركية في سوريا.

وكان الجيش التركي قد أطلق عملية عسكرية ضد الوحدات الكردية بشمال شرقي سوريا، يوم أمس الأربعاء 9 أكتوبر.

المصدر: وكالات