 
مباشر

نيبينزيا: روسيا كانت تدعو الأكراد للحوار مع دمشق لكنهم اختاروا رعاة آخرين

أخبار العالم العربي

نيبينزيا: روسيا كانت تدعو الأكراد للحوار مع دمشق لكنهم اختاروا رعاة آخرين
Reuters EDUARDO MUNOZ
مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/miq1

صرح مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا بأن روسيا كانت تدعو الأكراد للحوار مع دمشق لكنهم اختاروا "رعاة آخرين".

وقال نيبينزيا للصحفيين، اليوم الخميس: "كنا ندعو الأكراد للمشاركة في حوار مباشر مع السلطات السورية، ولكهم كما تعرفون اختاروا رعاة آخرين. وأنتم ترون الآن ماذا يحدث".

وتعليقا على العملية العسكرية التركية في سوريا، أكد نيبينزيا أنه "أثناء هذه العملية يجب أن تبدي كل الأطراف أقصى حد من ضبط النفس".

إقرأ المزيد
لافروف حول العملية التركية في سوريا: موسكو تتفهم قلق أنقرة لكن يجب تسوية الأمر مع مراعاة مصالح دمشق
لافروف حول العملية التركية في سوريا: موسكو تتفهم قلق أنقرة لكن يجب تسوية الأمر مع مراعاة مصالح دمشق

وأشار الدبلوماسي الروسي إلى أن "هذه العملية أصبحت نتيجة للهندسة الديموغرافية التي قام بها بعض الأعضاء في التحالف (الدولي) بشمال شرقي سوريا"، مضيفا "أننا حذرناهم منذ فترة طويلة من عدم جواز إجراء تجارب في هذا المجال".

وتابع قائلا: "والآن يجني التحالف ثمار سياساته الديموغرافية في هذا الجزء من سوريا".

وجاءت تصريحات المندوب الروسي عقب جلسة مشاورات مغلقة لمجلس الأمن الدولي حول العملية التركية في سوريا.

وكان الجيش التركي قد أطلق عملية عسكرية ضد الوحدات الكردية بشمال شرقي سوريا، يوم أمس الأربعاء 9 أكتوبر.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

مهمة إنسانية لأطباء عبر البحر من كينيا للصومال