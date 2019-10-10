مستشار رئيس حزب العدالة والتنمية لـ RT: عمليتنا العسكرية شمالي سوريا ناجحة حتى الآن وتسير وفق الخطة

قال ياسين أقطاي، مستشار رئيس حزب العدالة والتنمية التركي، إن أنقرة لن تسمح بتواجد أي حركة انفصالية داخلها أو بقربها، مؤكدا أن معظم مقاتلي حزب الاتحاد الديمقراطي السوري من الأتراك.

وأضاف أقطاي في مقابلة خاصة مع برنامج "قصارى القول" في قناة RT، أن رؤية تركيا في سوريا "تكمن في خروج كل الأجانب منها"، مشددا على أنه لا توجد لدى أنقرة أطماع في أي شبر من الأراضي السورية.

وذكر أن قوات بلاده ستقوم باعتقال مقاتلي تنظيم "داعش" في شمال سوريا بحيث سيتم إيداع الأتراك منهم في السجون التركية وتسليم الأجانب منهم كل إلى دولته.

وأشار إلى ضرورة "تجهيز مكان للسوريين من أجل عودتهم إلى البلاد".

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المصدر: RT