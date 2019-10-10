الخارجية السودانية تستدعي القائم بأعمال سفارة ليبيا في الخرطوم

استدعت وزارة الخارجية السودانية، اليوم الخميس، القائم بأعمال سفارة ليبيا بالخرطوم على خلفية جرائم مقتل مواطنات سودانيات في الأيام الماضية بمدينة بنغازي على أيدي عصابات إجرامية.

ونقل المدير العام للشؤون القنصلية بالوزارة، خالد محمود الترس، للقائم بالأعمال الليبي، قلق واستنكار الحكومة السودانية والمواطنيين للجرائم التي تتعارض مع العلاقات الأخوية الجيدة بين البلدين والشعبين.

ودعا السلطات الليبية للقيام بما يلزم للقبض على الجناة بأسرع ما يمكن وتقديمهم للمحاكمة، وتوفير الحماية والأمن لكل المواطنيين السودانيين الموجودين بليبيا.

من جانبه تقدم القائم بالأعمال الليبي بالتعازي لأسر الفقيدات وعبر عن استنكاره للجرائم.

ووعد القائم بالأعمال الليبي بنقل الرسالة لسلطات بلاده، مؤكدا حرص حكومته على حماية المواطنيين السودانيين والحفاظ على الروابط الأخوية المتينة بين البلدين.

يذكر أن القنصل العام السوداني بمدينة بنغازي، عمر صالح، قد قام بتحركات واسعة شملت وزارتي الخارجية والداخلية لمعرفة نتائج التحقيقات في الجرائم ولبحث وسائل تأمين أفراد الجالية، كما يجري التنسيق مع رئيس وأعضاء الجالية في بنغازي لتجميع الأسر في أماكن آمنة لتوفير الحماية لهم بالتعاون مع السلطات الليبية.

المصدر: RT