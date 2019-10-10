متحدث أمني لـRT: لا توجد أي قوات إيرانية داخل العراق لحماية الزائرين

أكد المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة، اللواء تحسين الخفاجي، عدم وجود أي قوات إيرانية داخل العراق لحماية الزائرين (خلال الزيارة الأربعينية لمرقد الحسين بن علي في كربلاء).

وقال الخفاجي لـRT اليوم الخميس إن، "الزائرين العراقيين والأجانب محميون من قبل القوات الأمنية العراقية، ولا توجد أي قوة إيرانية داخل الأراضي العراقية، ومسؤولية حماية الزائرين مسؤوليتنا نحن".

وأضاف أن "الحديث عن دخول قوات إيرانية، عار عن الصحة"، مبينا أن "الحشد الشعبي منتشر على الحدود لا قوات إيرانية".

وفي وقت سابق أعلن قائد الوحدات الخاصة في قوى الأمن الداخلي الإيراني العميد حسن كرمي نشر وحدات للتدخل السريع في المنافذ الحدودية الأربعة مع العراق من أجل توفير أمن الزوار.

المصدر: RT