مصر تعلق على وثيقة مزورة عن "سد النهضة" أثارت جدلا واسعا

نفت وزارة الري المصرية صحة وثيقة جرى تداولها بمواقع التواصل الاجتماعي حول سد النهضة، موضحة أن هذه الوثيقة مزورة.

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وقالت مصادر بالوزارة لصحيفة "اليوم السابع" المصرية، إن الخطاب مزور ويستهدف نشر شائعات كاذبة حول "اتفاق إعلان المبادئ" بين دول مصر والسودان وإثيوبيا عام 2015.

ويقول الخطاب المتداول إن وزير الري وقتها حسام مغازي لم يكن على علم بالاتفاقية وقت توقيعها.

وأكدت المصادر للصحيفة أن "هذا الملف يدار بكفاءة واحترافية عالية من أجهزة الدولة المختلفة، مشيرة إلى أنه الهدف من كل هذه "الأكاذيب هو زعزعة الاستقرار فيما يتعلق بملف الأمن المائي".

وكانت وزارة المياه والري الإثيوبية، قد وصفت الاقتراح المصري الجديد بأنه "عبور للخط الأحمر".

ونقلت وكالة أنباء إثيوبيا عن وزارة المياه والري والطاقة القول إنه "أصبح اقتراح مصر الجديد بشأن سد النهضة الإثيوبي الكبير نقطة خلاف بين البلدين".

وحسب الوكالة فقد اقترحت مصر إطلاق 40 مليار متر مكعب من المياه كل عام، وإطلاق المزيد من المياه عندما يكون سد أسوان أقل من 165 مترا فوق مستوى سطح البحر، ودعت طرفا رابعا إلى المناقشات بين الدول الثلاث.

المصدر: اليوم السابع