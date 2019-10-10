"رويترز": القوات التركية ومسلحون يطوقون بلدتي رأس العين وتل أبيض بعد السيطرة على القرى المحيطة بهما

قال متحدث من المعارضة السورية لـ"رويترز"، مساء الخميس، إن القوات التركية ومسلحين من المعارضة طوقوا بلدتي رأس العين وتل أبيض، الخاضعتين للأكراد، بعد السيطرة على القرى المحيطة بهما.

وأفادت وكالة أنباء "الأناضول" الرسمية في وقت سابق، بسيطرة "الجيش الوطني السوري" على 3 قرى جديدة في مدينتي تل أبيض ورأس العين شمالي سوريا.

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وأفادت الوكالة بأن "الجيش الوطني السوري" سيطر على قريتي الدادات والمشيرفة شرقي تل أبيض، وقرية كيشتو في رأس العين بعد اشتباكات مع عناصر من "حزب العمال الكردستاني".

وأشارت إلى أن عدد القرى التي تمت السيطرة عليها بلغ منذ صباح الخميس 5 قرى، حيث سبق وأن تمت السيطرة على قريتي تل فندر واليابسة في تل أبيض.



وأكدت في السياق أن تلك القوات اتخذت إجراءات أمنية في القرى التي سيطرت عليها.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الدفاع التركية أن عملية "نبع السلام" العسكرية استمرت بنجاح الليلة الماضية برا وجوا وأسفرت عن السيطرة على الأهداف المحددة.

وذكرت الوزارة أن العملية مستمرة بنجاح كما هو مخطط لها.

والأربعاء، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إطلاق قوات بلاده بالتعاون مع "الجيش الوطني السوري"، عملية "نبع السلام" العسكرية في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا لتطهيرها من مسلحي "حزب العمال الكردستاني" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.

المصدر: وكالات