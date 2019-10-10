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رويترز: مقتل ثلاثة بسقوط قذيفة أطلقت من سوريا على بلدة تركية

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رويترز: مقتل ثلاثة بسقوط قذيفة أطلقت من سوريا على بلدة تركية
AFP Delil SOULEIMAN
عملية "نبع السلام" التركية في سوريا
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ذكرت مصادر أمنية تركية، أن 3 أشخاص بينهم طفل قتلوا في سقوط قذيفة هاون من سوريا على بلدة "أقجة قلعة" الحدودية التركية اليوم الخميس.

وكانت وكالة "الأناضول" التركية، ذكرت في وقت سابق الخميس، أن 12 شخصا أصيبوا بعد سقوط صواريخ وقذائف يعتقد أنها أطلقت من مناطق يسيطر عليها فصيل كردي في سوريا تستهدفه القوات التركية، وسقطت على مناطق في بلدات أقجة قلعة وبيرجيك وجيلان بينار ونصيبين.

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ويأتي ذلك على خلفية عملية "نبع السلام" التي بدأتها قوات الجيش التركي مع حلفائها في المناطق الحدودية شمالي سوريا الأربعاء، بهدف طرد الفصائل الكردية من هناك، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين.

المصدر: وكالات 

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