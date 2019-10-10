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السيسي: العدوان التركي على سيادة سوريا له تداعيات سلبية على العملية السياسية

أخبار العالم العربي

السيسي: العدوان التركي على سيادة سوريا له تداعيات سلبية على العملية السياسية
RT
الرئيس المصري والعاهل الأردني
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أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مباحثات مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في القاهرة، على رفض مصر للعدوان التركي على سيادة وأراضي سوريا.

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وأشار السيسي إلى أن هذا العدوان يتنافى مع قواعد القانون الدولي وقواعد الشرعية الدولية، محذرا من التداعيات السلبية على وحدة سوريا وسلامتها الإقليمية وعلى مسار العملية السياسية في سوريا وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2254، وكذا على الاستقرار والأمن في المنطقة بأسرها.

وكان الرئيس المصري قد أكد في وقت سابق رفضه التام لمحاولات استخدام القوة، واستقطاع جزء من الأراضي السورية، وفرض أمر واقع جديد في المنطقة، فيما يعد انتهاكا للأعراف والقوانين الدولية.

المصدر: وكالات

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