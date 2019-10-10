الكرملين: أردوغان في حديثه مع بوتين أكد التزام تركيا بسيادة سوريا ووحدة أراضيها

قال يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، إن فلاديمير بوتين ونظيره التركي، رجب طيب أردوغان، أجريا حديثا عبر الهاتف أكد فيه الأخير "التزام تركيا بسيادة سوريا ووحدة أراضيها".

وأضاف أوشاكوف "مع بدء العملية العسكرية الآن، نحن نرى أنه من المهم أن يتحلى جميع المعنيين بضبط النفس ويدرسوا بعناية خطواتهم العملية (...) من أجل الوصول إلى تسوية سياسية".

وأوضح ممثل الكرملين أن "اللجنة الدستورية في سوريا قد تم تشكيلها واجتماعها الأول متوقع بتاريخ 29 أكتوبر"، مشددا على ضرورة ألا تتعرض جهود هذه اللجنة للعرقلة عبر خطوات غير صائبة.

يتبع..