وفاة وزير الاتصالات المصري في عهد مبارك بعد صراع مع المرض

توفي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق في مصر طارق كامل، اليوم الخميس، بعد صراع مع المرض.

ونعت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية، خلال بيان لها اليوم، أسرة الوزير الأسبق، مشيرة إلى أن كامل تحمل آلام مرضه والذي لم يمنعه من مواصلة مسيرة العطاء ونشر العلم والمعرفة في كل مكان.

وشغل طارق كامل، وزارة الاتصالات في الفترة من يوليو 2004 إلى فبراير من عام 2011 في عهد الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، قاد خلالها القطاع لإنجازات كبيرة، وساهم في انتشار التكنولوجيا والإنترنت في مصر.

المصدر: مصراوي