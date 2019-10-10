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وفاة وزير الاتصالات المصري في عهد مبارك بعد صراع مع المرض

أخبار العالم العربي

وفاة وزير الاتصالات المصري في عهد مبارك بعد صراع مع المرض
Reuters
وزير الاتصالات المصري الأسبق
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توفي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق في مصر طارق كامل، اليوم الخميس، بعد صراع مع المرض.

وفاة وزير الاتصالات المصري في عهد مبارك بعد صراع مع المرضوزير الاتصالات المصري الأسبق

ونعت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية، خلال بيان لها اليوم، أسرة الوزير الأسبق، مشيرة إلى أن كامل تحمل آلام مرضه والذي لم يمنعه من مواصلة مسيرة العطاء ونشر العلم والمعرفة في كل مكان.

وشغل طارق كامل، وزارة الاتصالات في الفترة من يوليو 2004 إلى فبراير من عام 2011 في عهد الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، قاد خلالها القطاع لإنجازات كبيرة، وساهم في انتشار التكنولوجيا والإنترنت في مصر.

المصدر: مصراوي

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