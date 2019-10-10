 
مباشر
عاجل
"سانا": أنباء عن انسحاب نحو 50 جنديا أمريكيا مع عشرات الآليات من محافظة الحسكة

تصديق اعترافات رجل أمن قتل متظاهرا في العراق

أخبار العالم العربي

تصديق اعترافات رجل أمن قتل متظاهرا في العراق
Reuters ALAA AL-MARJANI
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/milm

أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم الخميس، عن تصديق محكمة تحقيق الحلة جنوب بغداد، اعترافات منتسب أمني تسبب بمقتل متظاهر في المحافظة.

وذكر بيان لمجلس القضاء أن "محكمة تحقيق الحلة صدقت أقوال ثلاثة موقوفين بينهم منتسب في قوة مكافحة الشغب اعترف بتسببه باستشهاد متظاهر في مركز المحافظة عبر إطلاقات نارية".

وأضاف أن "المحكمة دونت أقواله استنادا إلى أحكام المادة 406 من قانون العقوبات العراقي وأجرت كشف الدلالة تمهيدا لإحالته على المحكمة المختصة".

وقتل نحو مئة شخص في التظاهرات التي بدأت ضد الفساد وللمطالبة بتأمين خدمات الكهرباء والماء وتحولت إلى المطالبة بإسقاط الحكومة.

 

 

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

مهمة إنسانية لأطباء عبر البحر من كينيا للصومال