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إفشال هجوم لـ"داعش" في رأس العين بشمال سوريا واعتقال 5 من عناصره

أخبار العالم العربي

إفشال هجوم لـ
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أفشلت قوات سوريا الديمقراطية في مدينة رأس العين بشمال سوريا، هجوما لمجموعة مسلحة من "داعش" على المدنيين، واعتقلت الخلية المؤلفة من 5 مسلحين.

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وذكرت وكالة "هاوار" الكردية أنه "بالتزامن مع قصف الطائرات والمدفعية التركية لمدينة سريه كانيه (رأس العين)، بدأ مسلحو داعش بالتحرك داخل المدينة لزعزعة الأمن داخلها وتسهيل الطريق للجيش التركي بالتوغل البري في المنطقة، فحاولت خلية من مرتزقة داعش الهجوم على المدنيين داخل المدنية وخلق الفوضى فيها"، حسب قولها.

وأضافت: "طوقت قوات الحماية الجوهرية المؤلفة من سكان المدينة، الخلية النائمة لمرتزقة داعش على وجه السرعة في دوار الشهداء، وألقت القبض عليهم مباشرة."

وختمت الوكالة قائلة: "حاول مرتزقة داعش صباح اليوم (الخميس) الهجوم على المدنيين في قرية تويمية جنوب سريه كانيه، وتصدت لهم قوات الأسايش ما أدى لمقتل 4 مرتزقة".

المصدر: وكالة "هاوار"

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