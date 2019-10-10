 
مباشر
عاجل
"سانا": أنباء عن انسحاب نحو 50 جنديا أمريكيا مع عشرات الآليات من محافظة الحسكة

المدعي العام الأمريكي في نيويورك: السعودية بريئة..

أخبار العالم العربي

المدعي العام الأمريكي في نيويورك: السعودية بريئة..
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mild

نقلت وسائل إعلام سعودية عن تقارير أمريكية أن المدعي العام الأمريكي في نيويورك برأ المملكة من فضيحة جيف بيزوس، صاحب موقع "أمازون" وصحيفة واشنطن بوست.

إقرأ المزيد
ترامب بعد السعودية ينفي تورطه بالفضيحة العاطفية التي هزّت عرش أغنى أغنياء العالم
ترامب بعد السعودية ينفي تورطه بالفضيحة العاطفية التي هزّت عرش أغنى أغنياء العالم

وأفيد في هذا الشأن بأن نتائج التحقيقات التي لم تعلن بشكل رسمي بعد، أكدت عدم العثور على أي دليل على وجود علاقة  "للسعوديين بشكل مباشر أو غير مباشر في تسريب صور ومحادثات لـ(بيزوس) مع صديقته مقدمة البرامج التلفازية السابقة لورين سانشيز".

وكانت مصادر إعلامية أمريكية قد كشفت في 20 مارس الماضي أن "مايكل سانشيز شقيق صديقة جيف بيزوس قبض مبلغاً مقداره 200 ألف دولار من ناشر صحيفة ناشونال إنكوايرر الأمريكية، مقابل صور ورسائل حساسة بين بيزوس ولورين".

ولفتت صحيفة "سبق" الإلكترونية إلى أن وسائل الإعلام الأمريكية قالت عن جيف بيزوس، أثرى رجل في العالم إنه "سقط بشكل مدو، وكشف كذبه واتهاماته التي روّجها ضد السعودية والرئيس الأمريكي ترامب".

وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير بدوره كان أكد في فبراير الماضي أن بلاده "ليست متورطة في معركة شركة أمريكان ميديا، ومؤسس أمازون جيف بيزوس"، واصفا ما يحدث "بالمسلسلات التلفزيونية التي لا تنتهي".

المصدر: سبق

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

مهمة إنسانية لأطباء عبر البحر من كينيا للصومال