الاتحاد العراقي لـRT: الأوضاع في البصرة طبيعية وسنحصد الثلاث نقاط من هونغ كونغ

أكد الاتحاد العراقي لكرة القدم، أن الأوضاع طبيعية في محافظة البصرة التي ستقام فيها مباراة المنتخب مع نظيره منتخب هونغ كونغ ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العام 2022 وأمم آسيا 2023.

وقال عضو الاتحاد كامل زغير لـRT إن "الأوضاع مستتبة في محافظة البصرة ولا يوجد أي شيء يمكنه إعاقة المباراة، كما أن الجماهير في المحافظة قامت باستقبال المنتخبين وهناك أجواء إيجابية".

وأضاف أن "المنتخب العراقي عازم على حصد الثلاث نقاط من منتخب هونغ كونغ، حتى يذهب لمباراة كمبوديا وبجعبته أربع نقاط، لذا نحن مصرون على الفوز".

وأمس الأربعاء أعرب مدرب المنتخب العراقي، السلوفيني ستريشكو كاتاتنيش، عن أسفه لما يحدث في العراق، مشيرا إلى أن "ذلك سيؤثر على اللاعبين، لكن أغلبهم من المحترفين وسيقدمون كل ما لديهم من أجل بلدهم".

ويلعب العراق إلى جانب هونغ كونغ في المجموعة الثالثة بالإضافة لكل من البحرين وإيران وكمبوديا ضمن التصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

المصدر: RT