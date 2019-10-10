ترامب يؤكد نقل داعشيين اثنين من خلية "بيتلز" من سوريا

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن القوات الأمريكية نقلت مسلحين اثنين معتقلين من الخلية "الداعشية" المشهورة باسم "بيتلز" من شمال سوريا بغية تأمين استمرار اعتقالهما.

وكتب ترامب عبر "تويتر" مساء أمس الأربعاء: "تحسبا لفقدان الأكراد أو تركيا السيطرة، لقد سحبت الولايات المتحدة مسلحين اثنين من "داعش" على صلة بقطع رؤوس في سوريا (ضمن مجموعة معروفة) باسم "بيتلز"، من ذلك البلد إلى مكان آمن تحت السيطرة الأمريكية"، واصفا الرجلين بأنهما "أسوأ السيئين".

In case the Kurds or Turkey lose control, the United States has already taken the 2 ISIS militants tied to beheadings in Syria, known as the Beetles, out of that country and into a secure location controlled by the U.S. They are the worst of the worst! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 10, 2019

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وكانت صحيفة "واشنطن بوست" قد أفادت في وقت سابق بأن القوات الأمريكية نقلت المسلحين الداعشيين بريطانيي الجنسية ألكسندر كوتي والشافعي الشيخ إلى العراق، كما تسلمت نحو 40 قياديا من "داعش" كانوا محتجزين في السجون الكردية شمال شرق سوريا، وسط مخاوف من احتمال هروبهم من سجونهم بعد سحب الأكراد بعض عناصر حراسة تلك السجون لمواجهة التدخل العسكري التركي.

المصدر: RT