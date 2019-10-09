مندوب تركيا لدى الأمم المتحدة يوجه رسالة إلى مجلس الأمن

وجه مندوب تركيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فريدون سينيرلي أوغلو، رسالة إلى مجلس الأمن الدولي، تضمنت توضيحات بشأن العملية التركية في سوريا.

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وقال المندوب التركي في رسالته إن تركيا أطلقت العملية "وفقا لحقها في الدفاع عن النفس... للتصدي للخطر الإرهابي الدائم وضمان أمن حدود تركيا ومن أجل تحييد الإرهابيين الذين ينشطون انطلاقا من المناطق المتاخمة للحدود التركية".

كما تهدف العملية العسكرية، حسب قول المندوب التركي، إلى "تحرير سوريا من الجناح السوري لحزب العمال الكردستاني" وتنظيم "داعش".

وأعرب المندوب التركي عن أسفه لفشل المفاوضات مع الولايات المتحدة حول إقامة "منطقة آمنة" بشمال شرقي سوريا.

المصدر: تاس