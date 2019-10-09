رئيس العراق: التوغل التركي في سوريا سيؤدي إلى فاجعة إنسانية

وصف الرئيس العراقي، برهم صالح، العملية العسكرية التركية بشمال سوريا بـ "تصعيد خطير"، محذرا من أنها ستؤدي إلى "فاجعة إنسانية".

وكتب الرئيس العراقي في تغريدة على موقع "تويتر"، اليوم الأربعاء، أن "التوغل التركي العسكري في سوريا تصعيد خطير، سيؤدي إلى فاجعة إنسانية ويعزز قدرة الإرهابيين لإعادة تنظيم فلولهم، ويشكل خطرا على الأمن الإقليمي والدولي".

التوغل التركي العسكري في سوريا تصعيد خطير؛ سيؤدي إلى فاجعة إنسانية ويُعزز قدرة الإرهابيين لإعادة تنظيم فلولهم، ويشكل خطراً على الأمن الإقليمي والدولي. يجب أن يتوحد المجتمع الدولي لتدارك الكارثة، ودعم حل سياسي لمعاناة السوريين، والكرد منهم، للتمتع بحقوقهم في السلام والأمن والكرامة — Barham Salih (@BarhamSalih) 9 октября 2019 г.

وأضاف صالح: "يجب أن يتوحد المجتمع الدولي لتدارك الكارثة، ودعم حل سياسي لمعاناة السوريين، والكرد منهم، للتمتع بحقوقهم في السلام والأمن والكرامة".

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من جهتها، أعربت وزارة الخارجية العراقية عن "قلقها البالغ" إزاء العملية التركية، وقالت: "نعتقد أنها ستتسبب بالمزيد من التعقيد في المشهد السوري، ونزوح أعداد كبيرة من المدنيين مما يزيد حجم المعاناة الإنسانية".

وأضافت: "يمكن لذلك أن يتسبب بتعقيدات وتأثيرات مباشرة على الأمن بالعراق واحتمال دخول أعداد كبيرة من المسلحين والنازحين الى أراضيه، لذا يدعو العراق لحفظ سيادة الدول وتبني الحلول السياسية".

برلمان كردستان العراق: العملية التركية تزعزع استقرار المنطقة

بدوره، قال نائب رئيس برلمان إقليم كردستان العراق، هيمن هورامي، اليوم الأربعاء، إن العمليات العسكرية التركية في سوريا "تزعزع استقرار المنطقة".

وكتب هورامي في تغريدة له على "تويتر": "نشعر بقلق عميق من العمليات العسكرية التركية في روجافا. ندين بشدة أي عمل ضد المدنيين".

وأضاف أن "هذه الأعمال تؤدي إلى زعزعة استقرار المنطقة أكثر، وخلق عدم الثقة... وخلق بيئة أكثر تسامحا لاستعادة ظهور "داعش"، ودفع التعايش والسلام بعيدا".

المصدر: RT