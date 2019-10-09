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رئيس البرلمان الإيراني يلغي زيارته لتركيا

أخبار العالم العربي

رئيس البرلمان الإيراني يلغي زيارته لتركيا
Reuters Osman Orsal
رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني
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أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني بأن رئيس البرلمان، علي لاريجاني، ألغى زيارته المقررة لتركيا على خلفية انطلاق العملية العسكرية التركية بشمال شرقي سوريا.

وأفاد التلفزيون، اليوم الأربعاء، بأن لاريجاني تلقى سابقا دعوة من نظيره التركي لحضور اجتماع برلماني في تركيا، وتم إلغاء زيارته.

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ولم يكشف التلفزيون الإيراني عن مزيد من التفاصيل.

ويأتي ذلك على خلفية انطلاق عملية عسكرية للجيش التركي ضد الوحدات الكردية بشمال سوريا، أطلق عليها اسم "نبع السلام".

المصدر: رويترز

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