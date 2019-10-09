تونس.. لحظة خروج نبيل القروي من السجن (فيديو)

نشرت وسائل إعلام تونسية، مساء اليوم الأربعاء، لحظة خروج المرشح للدور الثاني للرئاسة في تونس، نبيل القروي، من السجن.

وقالت إذاعة "موزاييك إف إم" التونسية الخاصة، إن المرشح للدور الثاني من الانتخابات الرئاسية نبيل القروي غادر السجن المدني بالمرناقية في أجواء احتفالية.

وأضافت أن عددا من أنصاره وقيادات حزبه تجمعوا أمام السجن لاستقباله.

وأقرت محكمة التعقيب بوجود خطأ إجرائي بشأن قرار إيداع القروي السجن باعتباره صدر عن دائرة تركيبتها مختلة، كما أن إصدارها فيه تعسف على حقوق المتهم الشرعية نظرا لكون النيابة العمومية بالقطب القضائي المالي لم تستأنف قرار قاضي التحقيق بالإبقاء عليه في خارج السجن.

المصدر: وسائل إعلام تونسية