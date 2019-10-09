إطلاق اسم حارس الملك السعودي الراحل على شارع بالرياض

أعلنت أمانة منطقة الرياض في السعودية، اليوم الأربعاء، عن إطلاقها اسم الحارس الشخصي للملك سلمان بن عبد العزيز، اللواء الراحل عبد العزيز الفغم، على أحد شوارعها.

وأكدت الأمانة في تغريدة على "تويتر" أن أمير منطقة الرياض، فيصل بن بندر بن عبد العزيز، وافق "بناء على ما عرضه سمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبدالعزيز، على تسمية أحد شوارع مدينة الرياض باسم اللواء عبد العزيز الفغم - رحمه الله - تقديرا لجهوده في خدمة القيادة والوطن".

وافق صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وبناء على ما عرضه سمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، على تسمية أحد شوارع مدينة الرياض باسم اللواء عبدالعزيز الفغم -رحمه الله- تقديرا لجهوده في خدمة القيادة والوطن. pic.twitter.com/tw59MxBMMa — أمانة منطقة الرياض (@Amanatalriyadh) 9 октября 2019 г.

وقتل اللواء الفغم ليلة الأحد 28 سبتمبر الماضي بمدينة جدة على يد صديقه، ممدوح آل علي، إثر خلاف بينهما في منزل صديق مشترك.

المصدر: "تويتر" + وكالات