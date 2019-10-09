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تونس.. قائمة خسرت في الانتخابات تحاول استرجاع هبة منحتها لمصلى!

أخبار العالم العربي

تونس.. قائمة خسرت في الانتخابات تحاول استرجاع هبة منحتها لمصلى!
صورة أرشيفية
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حاول المكلف بالحملة الانتخابية لإحدى القوائم الائتلافية التي ترشحت للانتخابات التشريعية التونسية استرجاع هبة منحتها الحملة لمصلى.

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ومنح رئيس القائمة التي ترشحت في دائرة زغوان هبة، عبارة عن مواد بناء (100 قضيب من حديد البناء)، لبناء مصلى بمقبرة منطقة "بني مار" من معتمدية الزريبة.

وبعد خسارة القائمة، أراد المكلف بالحملة الانتخابية للقائمة استرجاع المواد، لكن الأهالي تصدوا له ومنعوه من رفع القضبان الحديدية، ما استوجب تدخل المصالح الأمنية بالتنسيق مع السلط المحلية والجهوية.

وقال المكلف بالحملة إن استرجاع حديد البناء كان بإذن من رئيس القائمة الذي لم يذكر أسباب ودوافع هذا القرار.

المصدر: إذاعة موزاييك إف إم

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